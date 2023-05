Kika, a genial: sete títulos na carreira e quase 50 participações em golos esta época

Nascida em Lisboa há pouco mais de duas décadas, a número 18 do Benfica e 20 da Seleção Nacional parece predestinada a marcar uma era no futebol feminino português. O dom especial que possui pode abrir-lhe as portas do topo do mundo.

Sucesso inevitável. Francisca Ramos Ribeiro Nazareth Sousa é uma daquelas personalidades que está talhada para feitos épicos. Com um talento futebolístico que não conhece limites, a craque lisboeta tem sempre um trunfo na manga, conseguindo, deste modo, seduzir todos aqueles que são apaixonados pela mais pura essência do desporto-rei.

Depois de ter integrado o lote de dez finalistas para a primeira edição do Golden Girl - galardão criado pelo jornal italiano Tuttosport, que serve para distinguir a melhor futebolista sub-21 do ano -, Kika foi eleita, na passada terça-feira, dia 16, pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), a melhor jovem jogadora da Liga BPI 2022/23. Apenas superada pela internacional canadiana Cloé Lacasse, companheira de equipa, no que diz respeito ao prémio de melhor jogadora da competição, a criativa evolui o nível do seu jogo cada vez que pisa o relvado - natural ou sintético - e, esta época, ostenta cifras estratosféricas no aspeto individual. Até ao momento, a número 18 do Benfica e 20 da Seleção Nacional participou, diretamente, em 47 golos: 30 remates certeiros (26 pelas águias e quatro ao serviço de Portugal) e 17 assistências (16 pelo conjunto encarnado e uma com o escudo das Quinas). Por outro lado, no panorama coletivo, Kika conquistou um "triplete" pela formação da Luz (campeonato, Taça da Liga e Supertaça).

No total, enquanto profissional, a atleta, de 20 anos, que costuma atuar nas posições de médio ofensivo ou segundo avançado, já contabiliza sete títulos, todos ganhos com a camisola do Benfica - três campeonatos, três Taças da Liga e uma Supertaça -, e 63 tentos apontados. A viver a fase mais cintilante da ainda curta carreira, Kika, que esteve presente no Campeonato da Europa do ano passado, em Inglaterra, é um dos principais rostos de Portugal para o Mundial"2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

No passado dia 7 de maio, logo após ter vencido a Liga BPI pela terceira temporada consecutiva, Cisca - denominação pela qual é tratada pelos seus familiares - deixou uma mensagem aos adeptos do clube que ama incondicionalmente, proclamando "nós temos o Benfica, coisa que mais ninguém no mundo tem". Inspirando-me nessas palavras e fazendo uma menção honrosa à ídolo da nova geração, despeço-me da seguinte forma: nós, portugueses, temos a ​​​​​​​Kika, génio que mais nenhum país no mundo tem.