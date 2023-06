Jovens do Estoril juntam-se à Seleção na preparação para o Mundial feminino

Os jogadores das camadas jovens do Estoril vão marcar presença nas sessões da primeira semana de preparação da equipa das Quinas, com o objetivo de "ajudar na preparação física" das 23 convocadas por Francisco Neto, explicou fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

Um grupo de jogadores do Estoril, com idades entre os 15 e os 16 anos, juntou-se esta terça-feira à Seleção Nacional de futebol feminino que está a preparar a fase final do Mundial, na Austrália e Nova Zelândia.

Os jogadores das camadas jovens do Estoril vão marcar presença nas sessões da primeira semana de preparação da equipa das Quinas, com o objetivo de "ajudar na preparação física" das 23 convocadas por Francisco Neto, explicou fonte da Federação Portuguesa de Futebol.

Nos 15 minutos de treino aberto à comunicação social, o grupo, depois de alguns exercícios de aquecimento dinâmico, realizou o habitual "meinho" e passou depois para exercícios de velocidade com bola.

À disposição de Francisco Neto estiveram as 23 convocadas para o Mundial, com algumas atletas a realizarem trabalho específico para preparar o regresso à competição depois de uns dias de férias.

A equipa das Quinas concentrou-se na segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde realizou os primeiros exames médicos e testes físicos, sendo que para hoje estão programadas duas sessões de treino.

A Seleção Nacional feminina, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, permanecerá na Cidade do Futebol até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia.

Antes dessa data, a equipa nacional fará dois jogos de preparação, o primeiro frente à Inglaterra, em 1 de julho, e o segundo diante da Ucrânia, em 7 de julho.

A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo está agendada para dia 23 de julho, frente aos Países Baixos, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname em 27 de julho e o jogo com os Estados Unidos em 1 de agosto.