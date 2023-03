Jogo entre Benfica e Sporting entra para a história do futebol feminino português

Mais de 27 mil adeptos marcaram presença no Estádio da Luz.

O encontro entre Benfica e Sporting, da jornada 17 do campeonato, entrou para a história do futebol feminino em Portugal. Nas bancadas da Luz estiveram 27.221 espectadores neste domingo, um novo máximo no nosso país.

O anterior recorde era de 15.204 adeptos, num encontro solidário disputado pelos rivais de Lisboa no Estádio do Restelo, em março de 2019. Em partidas do campeonato feminino, o anterior máximo remontava a outro dérbi, na quinta eliminatória da Taça de Portugal, disputado na Luz, em janeiro deste ano, com 15.023 adeptos no recinto.

Quanto ao jogo deste domingo, o Sporting venceu por um golo sem resposta.

Eis o ranking de assistências:

1.º Benfica-Sporting, Restelo, Jogo Solidário 30 março 2019, 15.204

2.º Benfica-Sporting, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 5.ª eliminatória Taça de Portugal Feminina de Futebol, 21 de janeiro de 2023, 15.023

3.º Benfica - Sporting, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 12.ª jornada Liga BPI, 8 maio de 2022, 14.221

4.º Sporting - Famalicão, Estádio Nacional, final Taça Portugal, 28 maio 2022, 13.894

5.º Benfica - Sporting, Estádio do Sport Lisboa e Benfica, 4.ª jornada LIGA BPI, 19 outubro 2019, 12.812