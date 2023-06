Jogo de preparação Inglaterra-Portugal com lotação esgotada

Antes de viajar para a Nova Zelândia, a equipa orientada por Francisco Neto, que se concentrou na segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, jogará ainda com a Ucrânia, a 7 de julho, no Estádio do Bessa

O jogo entre a campeã europeia Inglaterra e Portugal, a disputar a 1 de julho e de preparação para o Mundial'2023, tem lotação esgotada no Estádio MK, em Milton Keynes, informaram as lionesses.

O jogo está agendado para as 15h15 (hora de Lisboa) no Estádio MK, recinto a 70 quilómetros de Londres e com capacidade para cerca de 30 mil espetadores.

Antes de viajar para a Nova Zelândia, a equipa orientada por Francisco Neto, que se concentrou na segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, jogará ainda com a Ucrânia, a 7 de julho, no Estádio do Bessa.

"Nos últimos tempos, só perderam frente ao Brasil. É uma equipa poderosa, muito dominadora, apesar das ausências de algumas jogadoras. Tem um leque de atletas acima da média, que jogam em campeonatos muito competitivos. Esse contexto de exigência e dificuldade máximas vão certamente fazer crescer as nossas jogadoras", considerou o selecionador Francisco Neto, em análise ao conjunto inglês.

Portugal nunca venceu a Inglaterra, com a qual disputou nove encontros, tendo somado sete derrotas e dois empates, com quatro golos marcados e 23 sofridos.

No Mundial'2023, que decorre entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, Portugal defrontará na fase de grupos os vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), o Vietname (27), e os detentores do troféu Estados Unidos (1 de agosto).