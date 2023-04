Jogadoras criticam caraterização no FIFA 23: "Desinchem-me as mamas"

Caprice Dydasco, Katie Stengel e Sydney Leroux criticaram a sua caracterização no videojogo desenvolvido pela EA Sports.

Várias jogadoras que competem no futebol feminino norte-americano demonstraram o seu desagrado com a sua caracterização no FIFA 23, alegando que o popular videojogo desenvolvido pela EA Sports está a objetificar a sua imagem nos avatares.

"Eles têm a bandolete, a trança, a tatuagem do pescoço, as sobrancelhas demasiado estreitas e alguém até me deu mais mamas! Desinchem-me as mamas um bocado e coloquem-me uma camisola diferente. A esta altura, eu fico com as sobrancelhas", criticou Sydney Leroux, avançado do Angel City, no Twitter.

Caprice Dydasco, Katie Stengel ou Madison Hammond são outras jogadores que já recorreram às redes sociais para mostrarem descontentamento com as respetivas imagens no FIFA 23.