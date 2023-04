Joana Marchão recebe placa alusiva às 25 internacionalizações A por Portugal

A lateral-esquerdo foi distinguida antes do jogo com o País de Gales, em Guimarães.

Joana Marchão recebeu, esta terça-feira, dia 11, a placa referente às 25 internacionalizações A pela Seleção Nacional de futebol feminino. Antes da partida contra o País de Gales, que se realizou no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a jogadora do Parma foi distinguida.

A estreia da lateral-esquerdo com a principal camisola de Portugal aconteceu a 8 de junho de 2017, curiosamente diante da turma galesa, num encontro de preparação para o Campeonato da Europa. Desde então, a atleta, de 26 anos, esteve presente no Europeu do ano passado, que se realizou em Inglaterra, preparando-se para, no Mundial"2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, disputar a segunda fase final de uma grande competição internacional.

Natural de Abrantes, Joana Marchão já contabiliza 36 jogos pela equipa das Quinas, tendo apontado um golo, frente à Sérvia, a 2 de setembro de 2022.