Joana Marchão continua no estrangeiro e muda-se para a Suíça

Depois de uma época no Parma, a internacional portuguesa assinou pelo Servette.

O Servette, da Suíça, anunciou esta quinta-feira a contratação de Joana Marchão, lateral esquerdo portuguesa que vai cumprir a sua segunda temporada consecutiva no estrangeiro, depois de ter representado as italianas do Parma na época transata.

A internacional portuguesa, de 26 anos, junta-se a Inês Pereira e Mónica Mendes no emblema suíço, tendo assinado por duas épocas.

Marchão deixou Portugal no verão do ano passado, após seis temporadas ao serviço do Sporting. Em 2022/23, fez uma assistência em 16 jogos pelo Parma.