Declarações de Jéssica Silva, jogadora da Seleção, na chegada da comitiva portuguesa ao Aeroporto de Lisboa, depois da participação no Mundial'2023 feminino.

Balanço: "Muito orgulho. Foram 30 dias muito bem passados. Deixámos uma boa imagem. Não era o que queríamos ter conquistado. Mas conquistámos muitas coisas fora das quatro linhas. Para os que só nos começaram a ver agora que continuem a apoiar".

Sucesso: "Isto é um trabalho de todos. Clubes, famílias, Federação, todos estão na nossa atmosfera. Ajudam a estar na melhor forma. Trabalhámos bem. O desfecho foi a imagem do que tem sido o nosso ano. Não conseguimos o nosso objetivo mas tem que ficar a imagem do que temos vindo a conquistar: o respeito do mundo inteiro".

Objetivo: "Dar continuidade a este trabalho. Com vontade de estar nas grandes competições. Queremos mostrar o que valemos. É isso que temos feito. Não foi só no Campeonato do Mundo. Temos que continuar. Estamos motivadas e felizes para o que vem".

Apoio: "Recebemos apoio de colegas de profissão. Desportistas de outras modalidades. É algo que nos deixa felizes. É fruto do que estamos a fazer. É continuar".