Jéssica Silva provoca susto no treino da Seleção, mas não há motivo para preocupação

A avançado do Benfica saiu lesionada da sessão de trabalhos desta segunda-feira. Contudo, segundo as informações que O JOGO obteve junto de uma fonte da FPF, está tudo bem com a número 10 de Portugal.

Jéssica Silva lesionou-se, esta segunda-feira, no treino matinal da Seleção Nacional de futebol feminino, que foi aberto ao público. A meio da sessão de trabalhos que ocorreu no Mangere Centre Park, em Auckland, a avançado do Benfica começou a coxear e, de seguida, caminhou alguns metros para fora do relvado, onde foi assistida pela equipa médica. Mais tarde, no final dos preparos, a jogadora apareceu com gelo na zona do tornozelo esquerdo, mas, sempre sorridente e bem-disposta, tirou várias fotografias com os adeptos presentes e distribuiu autógrafos.

O JOGO procurou saber, de imediato, qual o estado físico da atleta e, de acordo com as informações que apurou junto de uma fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), está tudo bem com Jéssica e não existe motivo para preocupação. A craque, que soma 16 golos em 102 internacionalizações A, sofreu um "toquezinho", mas está pronta para continuar a treinar com o restante plantel.

Recorde-se que, no próximo domingo, dia 23, pelas 08h30, Portugal defrontará os Países Baixos, vice-campeões mundiais, na cidade neozelandesa de Dunedin, naquele que será o primeiro encontro de sempre da formação lusa na fase final de um Campeonato do Mundo.