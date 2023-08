Jéssica Silva foi a jogadora com melhor média de dribles concluídos no Mundial feminino

Apesar de só ter atuado na fase de grupos da prova, a internacional portuguesa exibiu-se a altíssimo nível, colocando em prática toda a qualidade técnica que possui.

Jéssica Silva foi a segunda jogadora da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que se realizou na Austrália e na Nova Zelândia, com mais dribles bem-sucedidos, apresentando um total de sete (média de, aproximadamente, 2.33 ações por jogo).

De acordo com os dados estatísticos disponibilizados pela FIFA, a atacante do Benfica, de 28 anos, que só atuou em três encontros - Portugal ficou pela fase de grupos, ao terminar no terceiro lugar do Grupo E, atrás de Países Baixos e Estados Unidos -, apenas foi superada por Salma Paralluelo - a avançado do Barcelona, de 19 anos, que foi eleita a melhor jovem futebolista do certame intercontinental, encerrou o torneio com uma dezena de dribles concluídos, mas com a vantagem de ter estado presente em sete partidas, ao chegar à final e conquistar o título ao serviço da seleção da Espanha (média de, sensivelmente, 1.43 ações por jogo).

A sueca Johanna Rytting Kaneryd, a espanhola Jenni Hermoso e a australiana Caitlin Foord também conseguiram sete dribles durante a prova, porém disputaram sete desafios (média de uma ação por jogo).

