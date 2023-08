Jéssica Silva deixa Mundial feminino em lágrimas: "Não se esqueçam de nós"

Jéssica Silva não conseguiu segurar a lágrimas depois do empate de Portugal diante dos EUA, que ditou o adeus das navegadoras ao Mundial.

Análise ao jogo: "Saímos tristes. Fizemos tudo para vencer, fomos a equipa mais competente, devíamos ser a justas vencedoras deste jogo independentemente de ter sido um empate. Naturalmente estou muito orgulhosa do que fizemos neste torneio mas queríamos mais, queremos cá voltar, temos um ano grande pela frente mas deixamos o Mundial com um sentimento amargo porque tínhamos muito para dar".

Remate ao poste: "Não sei o que me passou pela cabeça naquele momento, faltou-nos um bocadinho de sorte. Estou mesmo muito triste com este resultado mas estou muito orgulhosa pelo que fizemos. Batemo-nos contra uma das melhores equipas do Mundo. Olhem para nós, não se esqueçam de nós e continuem a dar-nos a mão. Esta participação vai ajudar-nos a crescer e a evoluir. Disseram que precisávamos de um milagre para passar mas mostrámos que no futebol não há impossíveis. Queríamos ter dado esta vitória a quem esteve connosco e a quem duvidou de nós. Agora, temos de seguir em frente".