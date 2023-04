Jéssica Silva e Tatiana Pinto buscam marca simbólica na cidade berço

As duas futebolistas estão a um jogo da centena de internacionalizações A.

Jéssica Silva e Tatiana Pinto estão a viver a temporada mais produtiva das respetivas carreiras na vertente individual. Enquanto a avançado não se cansa de brilhar ao serviço do Benfica (apontou, até ao momento, 21 golos com a camisola das águias), a médio tem sido uma das principais figuras da excecional campanha que o Levante está a fazer na liga espanhola (já contabiliza 11 remates certeiros pela formação granota).

Pela Seleção Nacional, o registo de ambas também é assinalável, uma vez que foram preponderantes no apuramento inédito da equipa das Quinas para a fase final do Mundial deste ano, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Desta forma, as duas jogadoras, que nasceram em 1994, jamais esquecerão esta época e, na próxima terça-feira, dia 11, pode haver mais um motivo para tal: caso atuem no encontro diante do País de Gales, que se disputará no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a cidade berço de Portugal, as futebolistas atingirão a marca simbólica das 100 internacionalizações A.

No que concerne ao número de golos, Jéssica, natural de Vila Nova de Milfontes, soma 14 tentos pela formação lusa, ao passo que Tatiana, oriunda de Oliveira do Bairro, marcou por cinco ocasiões.