Jéssica Silva e Tatiana Pinto: a dupla de elite de 94 que chega em força ao Mundial

As duas jogadoras trilharam um longo e árduo caminho para alcançar o topo do futebol.

Jéssica Lisandra Manjenje Nogueira Silva e Tatiana Vanessa Ferreira Pinto estão no auge das respetivas carreiras. Na presente temporada, a avançado conquistou um "triplete" pelo Benfica - campeonato, Taça da Liga e Supertaça -, enquanto a médio ajudou o Levante a terminar no terceiro lugar da liga espanhola - somente atrás do tetracampeão Barcelona e do Real Madrid -, posição que dará acesso à próxima edição da Champions League. No entanto, os sucessos coletivos contam, "apenas", metade da história do notável trajeto das duas jogadoras esta época.

Na vertente individual, entre clube e Seleção Nacional, Jéssica balançou as redes adversárias por 25 vezes e fez nove assistências, ou seja, participou, de forma direta, em 34 golos. A "superstar" do futebol feminino português foi a segunda máxima artilheira da Liga BPI, tendo arrebatado, em cinco ocasiões, o galardão de melhor em campo. Já no país vizinho, Tatiana, "o motor de potência suprema", assinou 12 remates certeiros com a camisola granota, registo que lhe valeu a distinção de médio mais goleadora do campeonato. Além disso, a centrocampista natural de Oliveira do Bairro, no coração da Bairrada, somou três tentos pela equipa das Quinas e recebeu o prémio de "Player of the Match" diante dos Camarões, no encontro que garantiu o inédito apuramento luso para a fase final de um Campeonato do Mundo.

Nascidas em 1994 - Tatiana Pinto celebrou o 29º aniversário a 28 de março, Jéssica Silva só o irá comemorar a 11 de dezembro -, ambas as atletas atingiram as 100 internacionalizações A a 11 de abril, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, frente ao País de Gales, acumulando mais uma marca emblemática para nunca mais esquecerem, pelos melhores motivos, o corrente ano desportivo. Porém, ainda falta "a cereja no topo do bolo": disputar a nona edição do Mundial, que se realizará na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

Jéssica e Tatiana pertencem a uma geração que teve de se aventurar no estrangeiro em busca do sonho da profissionalização. Conseguiram-no concretizar e, sobretudo, fizeram-no de uma maneira exemplar, inspirando milhares de meninas que sempre tiveram a ambição de, algum dia, viver da prática do futebol. Não só, mas também graças a elas, novas portas se abriram, lá fora e (finalmente) cá dentro. Louvável. Agora, com uma sapiência futebolística de alta roda, as números 10 e 11 de Portugal preparam-se para deslumbrar na maior montra de todas, o tão desejado Campeonato do Mundo, que, num passado não tão distante, somente era possível à distância. Mais um sonho realizado. Merecidíssimo, lendas.