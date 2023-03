Jéssica Silva: com uma letra destas, só podia assinar a quinta distinção

Diante do Länk Vilaverdense, Jéssica Silva foi distinguida com o prémio de "Melhor em Campo"

A internacional portuguesa é, até ao momento, a principal figura da atual edição da Liga BPI.

Jéssica Silva tem estado em plano de evidência na presente temporada. Este domingo, dia 5, a avançado natural de Vila Nova de Milfontes bisou e assistiu na goleada do Benfica em casa do Länk Vilaverdense (1-7), numa partida referente à 14ª jornada do principal escalão do futebol feminino português.

Os dois tentos apontados pela craque lusa foram de elevado requinte - o habitual na atleta, se levarmos em consideração o vasto repertório técnico que possui -, mas um deles é merecedor de um destaque especial: já em período de compensação da primeira parte, aos 45+3", a número 77 das águias foi servida por Kika Nazareth, ultrapassou a guardiã Daniela Palha e, de baliza aberta, finalizou de letra, trazendo à memória a sumptuosa assistência que, a 16 de fevereiro do ano passado, em Lagos, frente à Noruega, para a Algarve Cup, fez para Carolina Mendes com a camisola da Seleção Nacional, num desafio que Portugal venceu por 2-0 - na altura, o passe da futebolista correu (merecidamente!) o mundo.

Com um papel preponderante no 14º triunfo consecutivo da formação encarnada para o campeonato, a criativa recebeu, pela quinta vez esta época, o prémio de "Melhor em Campo" na Liga BPI, liderando, de forma isolada, o ranking - Cloé Lacasse, do Benfica, Diana Silva, do Sporting, e Summer Green, do Damaiense, são as jogadoras que se seguem, com três distinções cada uma.

Se tivermos em conta que Jéssica também é a atual máxima artilheira da prova, com 14 remates certeiros nos nove desafios que disputou, torna-se indiscutível concluir que, neste momento, a atacante, de 28 anos, é a principal figura da competição.

Uma última nota para o facto de a "mágica", que soma 98 internacionalizações A pela equipa das Quinas, ter alcançado, diante do conjunto de Vila Verde, as três dezenas de contribuições diretas em 2022/23: 23 golos e sete assistências. Fenomenal.