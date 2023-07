Jéssica Silva chorou no hino: "Esta competição é muito especial para nós"

Declarações da internacional portuguesa, ao canal 11, no final do encontro com os Países Baixos (1-0), referente à primeira jornada da fase de grupos do Mundial feminino

Nervosismo inicial: "Na primeira parte, acusámos algum nervosismo, não conseguimos impor o nosso futebol. Mas na segunda parte melhorámos, infelizmente já íamos com a desvantagem de um golo, não conseguimos criar efetivamente situações de golo, mas mostrámos um Portugal competente com bola. Portugal sabe ter bola, e estas são as grandes ilações a tirar do jogo: um Portugal mais forte do que o adversário na segunda parte. Temos mais dois jogos pela frente, com a cabeça já no Vietname, que vamos querer vencer, e este jogo não abalou em nada as nossas aspirações."

Estratégia e o que faltou: "Passámos muito tempo a defender e, depois, se calhar não estivemos tão próximas do ponto de vista ofensivo, mas é algo que vamos melhorar. Temos tempo para isso e no próximo jogo vamos mostrar um Portugal mais pragmático, com mais ocasiões de golo e mais vontade de marcar."

Aspirações no Mundial: "Esta derrota não abala em nada as nossas aspirações. Todos os jogos são importantes, os resultados desta competição falam por si. Temos excelentes seleções com resultados aquém do esperado e a verdade é que vamos ter de entrar para o jogo com o Vietname com a mesma vontade de ganhar com que entrámos para este jogo. Queremos ganhar, depois havemos de jogar com os Estados Unidos e vamos continuar a querer ganhar."

Lágrimas no hino: "É indescritível, é um momento especial para todas nós, que dedicamos às nossas famílias, aos nossos adeptos, a quem nos vê em casa e que se levantou muito cedo para nos ver jogar. Esta competição é muito especial para nós. Aquilo que lutámos para estar aqui foi realmente incrível, não dá para descrever. Acabo por sair muito orgulhosa pelo que fizemos hoje. Para mim, jogámos contra a melhor equipa, com a melhor dinâmica neste Mundial e fizemos coisas muito positivas. Isto quer dizer muita coisa".