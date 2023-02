Jéssica Silva: a temporada mais memorável de uma carreira ilustre

No dia em que o Benfica celebra 119 anos de história, a internacional portuguesa merece um destaque especial por aquilo que tem feito e alcançado em 2022/23.

A época de 2022/23 ficará para sempre marcada na biografia desportiva de Jéssica Lisandra Manjenje Nogueira Silva. Com a possibilidade de conquistar um inédito "quadriplete" ao serviço do Benfica - já levantou a Supertaça a 26 de agosto do ano passado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria -, a avançado ajudou a Seleção Nacional a apurar-se, pela primeira vez, para a fase final de um Campeonato do Mundo e, assim, está incluída na página mais dourada da história do futebol feminino português.

E se todos estes êxitos coletivos devem ser enaltecidos, o cunho pessoal que a jogadora natural de Vila Nova de Milfontes deu a cada um deles também é digno de destaque. Na presente temporada, a atleta, que completou 28 anos a 11 de dezembro, já assinou 21 golos (19 pelo emblema encarnado e dois pela equipa das Quinas) e fez seis assistências (três pelo conjunto lisboeta e três pela formação orientada por Francisco Neto), sendo, ainda, a atual máxima artilheira da Liga BPI, com doze remates certeiros.

Desta forma, com um total de 27 contribuições decisivas, a criativa está a viver, na vertente individual, a melhor época da sua afamada carreira, que já engloba seis títulos de enorme relevância: uma Liga dos Campeões, em 2019/20, pelo Lyon - é, até agora, a única futebolista lusa que arrebatou o cetro mais desejado pelos clubes do Velho Continente -, uma liga francesa, duas Taças da Suécia, um campeonato português e a já mencionada Supertaça.

Em abril, Portugal defrontará o Japão, no dia 7, e o País de Gales, no dia 11, no Estádio D. Afonso Henriques, casa do Vitória de Guimarães, com o objetivo de preparar o Mundial de 2023, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto. Se Jéssica atuar em ambas as partidas, alcançará a centena de internacionalizações A, o que representará mais um momento prestigiante num percurso egrégio.

No panorama social, o "fenómeno JS" continua a espalhar-se pelos quatro cantos do planeta e, neste momento, a estrela portuguesa conta com 607 mil seguidores na rede social Instagram. No dia em que o Benfica celebra o 119º aniversário, Jéssica Silva é, sem sombra de dúvidas, um nome que merece uma distinção especial, condizente com o brilho da sua personalidade, dentro e fora do terreno de jogo.