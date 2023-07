"Já não entramos num jogo com medo. O mínimo que queremos fazer é orgulhar Portugal"

A nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino está prestes a arrancar e a "superestrela" Jéssica Silva, natural de Vila Nova de Milfontes, vai fazer de tudo para ajudar Portugal, que se estreia, a brilhar.

Com um carisma único, Jéssica Lisandra Manjenje Nogueira Silva, de 28 anos, garantiu, numa longa conversa com O JOGO, que a Seleção Nacional está ciente das dificuldades que irá encontrar na primeira aparição no certame intercontinental. No entanto, no léxico da equipa das Quinas, o impossível não tem espaço.

No dia em que o selecionador Francisco Neto anunciou as jogadoras que vão representar Portugal no Mundial, fez uma publicação nas redes sociais a dizer que "esta convocatória é mais especial do que aquilo que pensam". Afinal, o quão especial é?