Internacional da Sérvia reforça equipa feminina do Famalicão

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Agora, pela primeira vez em Portugal, vai ter a oportunidade de se estrear na Liga BPI.

A médio Sara Pavlović é o mais recente reforço da equipa feminina do Famalicão. A jogadora, de 27 anos, internacional pela Sérvia, chega proveniente do Avaldsnes IL (Noruega), onde estava desde 2021.

No percurso conta, ainda, com passagens pelos sérvios do ZFK Napredak e Spartak Subotica. Agora, pela primeira vez em Portugal, vai ter a oportunidade de se estrear na Liga BPI.