Internacional brasileira do Benfica está fora do Mundial feminino

Nycole Raysla estava convocada pela canarinha, mas uma entorse vai impossibilitar a presença na Nova Zelândia

Nycole Raysla estava convocada pela seleção brasileira para o Mundial feminino, mas já sabe que não vai à Nova Zelândia.

Uma entorse no tornozelo esquerdo, contraída num jogo treino do Brasil, impossibilitará, assim, a presença da jogadora encarnada no torneio, que arranca nos próximos dias.

Angelina Alonso, que atua nos Estados Unidos, vai render a avançada do Benfica, que joga em Portugal há quatro anos.