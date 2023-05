Internacionais portuguesas vão conciliar preparação para o Mundial com estudos

Na fase final do Campeonato do Mundo de 2023, Portugal está inserido no Grupo E, juntamente com Estados Unidos, Países Baixos e Vietname

Entre 19 de junho e 4 de julho, as eleitas de Francisco Neto para o certame intercontinental frequentarão cursos de formação na área do dirigismo e "team management", na Portugal Football School (PFS).

A Seleção Nacional de futebol feminino terá pela frente o desafio de conciliar a preparação para o Mundial com estudos. As jogadoras que o selecionador Francisco Neto chamar para a nona edição da prova intercontinental - a convocatória será revelada na próxima terça-feira, dia 30, a partir das 17 horas, no novo espaço BPI All in One, localizado no emblemático Edifício Monumental, na Praça do Saldanha, em Lisboa - vão ter a oportunidade de frequentar cursos de formação na área do dirigismo e "team management", entre 19 de junho e 4 de julho, ou seja, durante as primeiras semanas de estágio na Cidade do Futebol.

O workshop será ministrado pela Portugal Football School (PFS), a unidade de formação e investigação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e inclui sessões diárias de uma hora e meia, de segunda a sexta-feira. André Seabra, diretor da PFS, justifica os cursos pré-Mundial com uma vontade manifestada pelas próprias internacionais portuguesas. "Em conversas informais, nos últimos estágios, foi-lhes dada a conhecer toda a oferta formativa da PFS e elas demonstraram um interesse especial nos programas de formação de dirigentes e "team managers", sendo que algumas pretendem inscrever-se, mais tarde, em cursos de formação de treinadores", revelou.

Contando que o curso em dirigismo terá de ser retomado pelas atletas em ​​​​​​​meados de setembro, com os últimos módulos a serem concluídos em aulas remotas, André Seabra destacou que "o crescimento pessoal é um dos grandes objetivos" das craques lusas, que demonstraram ter "um pensamento pós-futebol e preocupações relativamente à gestão das suas curtas carreiras como profissionais de futebol".

Recorde-se que, na fase final do Campeonato do Mundo deste ano, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, Portugal está inserido no Grupo E, juntamente com os Estados Unidos - que venceram a competição em 1991, 1999, 2015 e 2019 -, os Países Baixos, vice-campeões mundiais, e o Vietname.