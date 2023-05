Infantino sobre o Mundial feminino: "Se as ofertas continuarem a não ser justas..."

Gianni Infantino quer que seja pago um preço justo pelos jogos do Mundial feminino

Redação com Lusa

Presidente da FIFA apela à compra dos direitos de transmissão para a Europa.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, voltou esta terça-feira a pedir às principais emissoras televisivas europeias que paguem um preço justo pelos direitos de transmissão do Mundial feminino de futebol, competição na qual participará a seleção portuguesa.

Numa altura em que ainda não está garantida a transmissão da competição, a disputar na Austrália e Nova Zelândia, para a Europa, Infantino criticou a desinteresse das emissoras, nomeadamente as dos países com as ligas de futebol mais competitivas - Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha -, classificando as propostas existentes como "dececionantes".

"É nossa obrigação moral e legal não subestimar o Mundial feminino de futebol", disse Infantino, acrescentando: "Se as ofertas continuarem a não ser justas, seremos forçados a não transmitir a competição para os países europeus das "big five" [as cinco principais ligas]".

O apelo de Infantino foi feito em Genebra durante uma reunião com a líder da Organização Mundial do Comércio, e reiterado num comunicado divulgado pelo organismo que gere o futebol mundial.

O presidente da FIFA afirmou que "as emissoras públicas, em particular, têm o dever de promover e investir no desporto feminino", lembrando que o organismo que lidera aumentou para 143 milhões de euros os prémios e compensações da competição, triplicando o valor atribuído em 2019.

Infantino reconheceu que devido à diferença horária as transmissões dos jogos na Europa podem não ter o melhor 'timing', mas considerou que isso "não pode servir como desculpa". "Transmitir jogos às 09h00 ou 10h00 da manhã na Europa já é razoável", disse, acrescentando: "Para as emissoras pode ter menos sentido em termos económicos, porque as audiências estão lá".

Caso não sejam alcançados acordos de transmissão, a FIFA está a estudar a possibilidade de transmitir online, os jogos da competição, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto.

A seleção portuguesa, que se estreia em Mundiais, começará por defrontar os Países Baixos (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do grupo E, os Estados Unidos (1 de agosto).