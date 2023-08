Inês Pereira: "Encostámos as bicampeãs mundiais à sua área"

Declarações de Inês Pereira, guarda-redes da Seleção, depois do empate 0-0 com os EUA, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial feminino. Portugal despediu-se da competição.

Análise da participação no Mundial'2023: "Estou muito orgulhosa daquilo que acabámos de fazer contra as bicampeãs do mundo e de todo o nosso trajeto neste Mundial. Só nós, jogadoras, e os portugueses é que acreditavam no talento nacional. Demonstrámos mais uma vez isso e saímos com um sabor agridoce. O objetivo era passar aos oitavos de final. Não o conseguimos, mas temos muito caminho pela frente e de certeza que virão coisas boas. No geral, foi um jogo com bastante emoção. Sabíamos que tínhamos de ter a cabeça e o coração no sítio. Não podíamos arriscar tudo, porque o jogo tem 90 minutos. Soubemos arriscar no momento certo, mas, infelizmente, a bola [de Ana Capeta perto do fim] bateu no poste. Encostámos as bicampeãs mundiais atrás e à sua área. Isso foi bastante bom."

Primeiro jogo de sempre sem sofrer golos perante os Estados Unidos: "É fruto de toda a equipa e é um bom sinal não ter tido trabalho. Temos de dar o mérito às avançadas, às médias e às defesas, que fizeram com que a bola não fosse chegando à nossa baliza. O adversário criou o seu perigo, mas Portugal foi muito competente e conseguiu travá-lo".