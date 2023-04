Inês Pereira destaca Japão: "Com bola, são uma das melhores equipas do mundo"

Redação com Lusa

Declarações de Inês Pereira, guarda-redes da Seleção Nacional feminina, após o Portugal-Japão (1-2), jogo particular disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Derrota: "Sabíamos que o Japão era uma equipa realmente difícil. Com a bola, são uma das melhores equipas do mundo. Estivemos bem, demos luta. Foi um jogo interessante para prepararmos o Campeonato do Mundo".

Foi obrigada a várias defesas: "Sendo guarda-redes, gosto destes jogos em que tenho mais ações, mas seja contra o Japão, seja contra outra seleção, se estiver todo o jogo parada e só vier uma bola aos 90 minutos, tenho de estar preparada. O importante é jogar e contribuir para o sucesso da equipa".