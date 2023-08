Imprensa internacional: Portugal esteve perto de protagonizar um "escândalo"

Redação com Lusa

Lance que levou a bola ao poste da baliza dos Estados Unidos realçado. Seleção Nacional ficou às portas dos oitavos de final do Mundial feminino.

A imprensa norte-americana, nas suas edições online, diz que Portugal esteve perto de protagonizar um dos "maiores escândalos" da história do Campeonato do Mundo feminino de futebol e aponta a passagem dos Estados Unidos como um "milagre".

Os jornais norte-americanos dão praticamente todos destaque ao lance de Ana Capeta, já nos descontos, com a jogador portuguesa, isolada, a rematar ao poste, mantendo-se assim o nulo até final, resultado que garantiu os oitavos de final às norte-americanas, atuais bicampeãs mundiais.

"Foi um jogo mais disputado do que esperado. Os Estados Unidos sobreviveram mas, se não fosse um poste, tinha sofrido a maior derrota da sua história", lê-se no USA Today, publicação que lembra que as norte-americanas nunca foram eliminados numa fase de grupos de um Mundial.

"Se não fosse o poste, a equipa estaria a fazer as malas para a viagem de regresso", acrescenta.

O Washington Post fala numa equipa dos Estados Unidos "completamente perdida" e que acabou salva pelo "milagre do poste".

Por seu lado, o New York Post realça a exibição portuguesa e considera que a seleção comandada por Francisco Neto esteve perto de protagonizar um dos "maiores escândalos" de um Campeonato do Mundo. "Os Estados Unidos ficaram muito perto de sofrer a derrota mais desastrosa da sua história e coxeou até à próxima ronda", considera a publicação.

A palavra "escândalo" também é utilizada pelo Boston Globe para definir o que esteve perto de acontecer no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, na terceira e terceira e última jornada do Grupo E.

Portugal empatou hoje 0-0 frente aos Estados Unidos, quarto vezes campeões do Mundo e vencedores da últimas duas edições, mas ficou, na estreia, pela primeira fase do Mundial de 2023.

Apesar de ter empatado pela primeira vez frente à seleção norte-americana, ao 11.º jogo, e no primeiro oficial, a seleção portuguesa termina o agrupamento no terceiro posto, com quatro pontos, a três de Países Baixos, que hoje golearam o Vietname (7-0), e a um dos Estados Unidos, que avançam para os oitavos de final.

Portugal encerra a estreia em Mundiais, na nona edição, após um desaire por 1-0 frente às neerlandesas e a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth.