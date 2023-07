Histórico: casa cheia no Bessa para jogo da seleção feminina

Bilhetes colocados à venda para a receção de seleção feminina portuguesa à congénere ucraniana, agendada para as 20h45 de sexta-feira, no Estádio do Bessa, estão esgotados

Os bilhetes para o Portugal-Ucrânia, de preparação para o Mundial, encontram-se esgotados. A receção da Seleção Nacional feminina à congénere ucraniana, agendada para as 20h45 de sexta-feira, no Estádio do Bessa, vai assim ter casa cheia.

Há 40 anos que a seleção não jogava no Bessa e, agora, prevê-se uma assistência superior a 20 mil espectadores no jogo de despedida da Seleção Nacional feminina antes do Mundial.

A partida baterá, desta forma, o recorde de assistência num jogo da Seleção Nacional feminina que neste momento é de 11 055 espetadores, num encontro de preparação frente ao País de Gales, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Será o primeiro jogo feminino disputado num grande estádio, em Portugal, com tanta moldura humana nas bancadas.