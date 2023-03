Hervé Renard apresentado na França: "Não tenho sentimento de desforra"

Novo selecionador da França foi apresentado em conferência de Imprensa e deu a primeira lista de convocados, sem Kheira Hamraoui. Assinou até depois dos Jogos Olímpicos de 2024

Primeiras palavras: "É um grande orgulho para mim estar aqui sentado. A seleção francesa representa algo importante".

Regresso a França: "Tive os meus altos e baixos. Sempre tive muito orgulho em ser francês, em todo o mundo. Tive os meus altos e baixos. Comecei de baixo para cima, trabalhei. Aonde quer que vá, tento dar a melhor imagem possível. Não tenho sentimento de desforra. O importante é seguir em frente."

Trabalho na sombra: "Já vi muitas partidas com os meus assistentes, já analisei todos os casos individuais".

O Campeonato do Mundo e os Jogos Olímpicos: "Não há nada que substitua as grandes competições do futebol. Temos o Campeonato do Mundo e os Jogos Olímpicos. Penso que temos um grupo de qualidade e que juntos podemos fazer grandes coisas".

Ausência de Hamraoui: "É uma escolha desportiva acima de tudo. Quando se forma um grupo, há muitos elementos a ter em consideração."