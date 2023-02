"Há cinco épocas, quando o Benfica começou a competir, tínhamos uma jogadora na Seleção..."

Rui Costa deixou mensagem após o apuramento histórico da seleção feminina de Portugal, que bateu Camarões, por 2-1, e conseguiu a primeira presença em Mundiais da categoria

O presidente do Benfica, Rui Costa, enalteceu esta quarta-feira o inédito apuramento de Portugal para o Mundial feminino de 2023, assinalando o orgulho que o futebol português deve ter na evolução existente.

Eis a mensagem:

"Enalteço o entusiasmante e inédito apuramento da Seleção Nacional feminina para o Campeonato do Mundo de Futebol! Estão de parabéns todas as atletas que alcançaram este marco histórico, em particular as 10 futebolistas do Sport Lisboa e Benfica que estiveram nesta caminhada de apuramento e no play-off realizado na Nova Zelândia: Sílvia Rebelo, Carole Costa, Catarina Amado, Jéssica Silva, Francisca Nazareth, Andreia Norton, Lúcia Alves, Ana Seiça, Rute Costa e Andreia Faria. Este é um momento para todo o futebol português se orgulhar da evolução que tem alcançado no feminino, mostrando, mais uma vez, que somos um país que tem um imenso talento e uma fortíssima paixão pelo futebol. Há cinco épocas, quando o Sport Lisboa e Benfica começou a competir nas provas nacionais, tínhamos uma jogadora chamada à Seleção. Hoje, fruto do trabalho estrutural empreendido no Clube e da aposta que tem sido feita em talento, conhecimento e infraestruturas, são pelo menos já 10 as atletas profissionais do Clube com forte potencial de ser referências do país. É um trabalho que queremos continuar a potenciar com a mesma qualidade e com o mesmo rigor que temos evidenciado até aqui.

Parabéns, Portugal!".