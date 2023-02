Guimarães recebe Seleção para dois jogos particulares de preparação para o Mundial

Portugal defronta Japão e Gales em Guimarães na preparação para Mundial feminino.

A Seleção portuguesa feminina vai defrontar Japão e País de Gales em Guimarães, em abril, nos primeiros encontros de preparação para o Mundial de 2023, que se realiza de 20 de julho a 20 de agosto.

Segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Estádio D. Afonso Henriques vai receber os particulares com as nipónicas em 7 de abril e as galesas no dia 11, sendo a primeira vez que a formação feminina joga em Guimarães.

"É uma honra e um enorme orgulho para o Vitória SC receber no seu estádio a nossa seleção feminina. Está de parabéns pela recente qualificação para o Campeonato do Mundo e todos acreditamos que chegará longe nessa fase final", disse o presidente minhoto, António Miguel Cardoso, ao sítio da FPF.

O líder dos vimaranenses prometeu que os adeptos do clube "darão um importante apoio" à formação portuguesa, "comparecendo em grande número", e compromete-se a "apoiar de forma empenhada" a FPF para tornar os jogos num "espetáculo notável".

O presidente da Associação de Futebol de Braga, Manuel Machado, também se congratulou com a escolha de Guimarães: "Esta seleção já demonstrou o seu talento em Vizela e Barcelos, agora é a vez de Guimarães a receber calorosamente".

Portugal vai defrontar pela segunda vez as nipónicas, depois do 0-3 de 2015, no Estádio Algarve, e pela 18.ª as galesas, com as quais empatou a zero no último encontro, disputado em 13 de novembro de 2018, na Cova da Piedade.

A seleção portuguesa de futebol garantiu na quarta-feira um inédito apuramento para o Mundial, ao vencer por 2-1 os Camarões, na final do Grupo A do Play-off Intercontinental de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2023.

Na fase final, que se realiza de 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, a formação comandada por Francisco Neto vai integrar o Grupo E, juntamente com Países Baixos (jogo em 23 de julho), Vietname (27) e Estados Unidos (1 de agosto).