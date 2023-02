Grupo da Seleção feminina só deverá ficar completo na quarta-feira

De acordo com aquilo que O JOGO apurou, caso não haja mais alterações, Andreia Jacinto, médio da Real Sociedad, será a última jogadora a chegar à Nova Zelândia.

A Seleção Nacional de futebol feminino só deverá ficar com o grupo completo na quarta-feira, dia 15.

Devido à passagem do ciclone Gabrielle - que está a agravar as condições meteorológicas no norte da Nova Zelândia -, muitos voos de e para Auckland foram cancelados, o que levará ao adiamento da chegada das restantes cinco futebolistas que integram a convocatória do selecionador Francisco Neto para a final do play-off intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo deste ano.

O JOGO sabe que, neste momento, Tatiana Pinto, do Levante, está no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que, por causa de toda esta situação, apenas se juntará à comitiva portuguesa na terça-feira, dia 14, tal como Fátima Pinto, do Alavés, Inês Pereira, do Servette, e Joana Marchão, do Parma, caso não haja mais alterações. Já Andreia Jacinto, da Real Sociedad, só chegará na quarta-feira, dia 15, pelo que será a última jogadora a aterrar em solo neozelandês.

Ainda de acordo com as informações que O JOGO apurou, para já, apenas se regista chuva intensa na cidade de Hamilton, onde a equipa das Quinas se encontra. Esta segunda-feira, dia 13, o conjunto luso fará vários exercícios de ativação muscular no hotel onde está a estagiar, uma vez que não pode realizar trabalho de campo, no Complexo Desportivo de Gower Park.

Recorde-se que, a 22 de fevereiro, Portugal vai defrontar Tailândia ou Camarões no duelo decisivo de apuramento para o Mundial, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto. Antes desse encontro, a formação nacional realizará um jogo de preparação, contra a Nova Zelândia, no dia 17.