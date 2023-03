Gonçalo Nunes: "Foi um excelente espetáculo para o futebol feminino"

Declarações após o jogo da 16.ª jornada da I Liga feminina entre Braga e Sporting (2-2), que decorreu hoje em Braga.

Gonçalo Nunes (treinador do Braga): "Não deixámos de aproveitar os erros [do Sporting], vínhamos com uma ideia do jogo do Sporting, a equipa correspondeu muito bem a isso, nos momentos em que tínhamos bola queríamos ser agressivos e verticais, quando não tínhamos, contra uma equipa com boas ligações e conhecimento do jogo muito grande, procurámos estar sempre bem posicionados para evitar que jogassem nos últimos 30 metros.

Saímos um pouco com a sensação de que, com um melhor passe, receção ou movimentos, podíamos ter tido mais oportunidades. Foi um jogo difícil, houve momentos em que o Sporting esteve por cima, de forma consentida, outros estivemos nós, mas foi um excelente espetáculo para o futebol feminino, com uma excelente massa adepta e estou contente pelo que promovemos aqui".