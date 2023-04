Gonçalo Nunes: "Esperamos que à terceira no Jamor seja de vez"

Declarações após o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina entre Braga e Racing Power, (1-0), que decorreu este sábado em Braga.

Gonçalo Nunes (treinador do Braga): "Não houve uma superioridade anunciada, isto apesar de sermos nós que tivemos bola, que procurámos sair a jogar com uma pressão forte. O adversário dificultou-nos em alguns momentos, não estivemos tão bem na ligação entre o meio-campo e o ataque e naquilo que é o momento de definição, onde pecámos quer no remate, quer no último passe, quer no cruzamento. Mas, melhorámos esse aspeto na segunda parte, em que falhámos muitos golos. O mais importante está garantido com a presença em mais uma final. Esperamos que à terceira no Jamor [uma das quatro finais foi em Aveiro] seja de vez".

João Marques (treinador do Racing Power): "Na primeira parte, fomos superiores. Na segunda, sofremos o golo logo ao começar numa falta de marcação. Depois, tentámos virar o resultado, mas não conseguimos. Somos uma equipa jovem, com falta de experiência, mas que tem surpreendido ao longo da época. Saímos daqui com o dever cumprido e cabeça erguida, nada a dizer destas jogadoras".