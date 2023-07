Contrato do treinador foi rescindido, anunciou o clube bracarense.

O Braga comunicou esta quarta-feira que chegou a acordo com o treinador Gonçalo Nunes para a rescisão do contrato. A nova equipa técnica do plantel sénior feminino será apresentada brevemente, esclarecem os arsenalistas.

Gonçalo Nunes, de 43 anos, esteve apenas uma temporada no comando técnico. Venceu 23 dos 35 jogos que orientou.