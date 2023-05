Golo de Tatiana Pinto ao Alhama eleito o melhor do Levante na segunda volta

O remate certeiro da internacional portuguesa venceu com 45% dos votos.

O golaço de Tatiana Pinto na receção ao Alhama, na 17ª jornada da liga espanhola de futebol feminino, foi eleito o melhor do Levante na segunda volta do campeonato.

O belíssimo tento apontado pela internacional portuguesa, de 29 anos, reuniu 45% dos votos, ficando à frente dos outros três que estavam a concorrer, assinados por companheiras de equipa: Paula Fernández, contra o Villarreal, na 25ª ronda (31%); Alba Redondo, diante do Granadilla Tenerife, na 27ª (19%); e María Méndez, perante o Bétis, na 30ª e última (5%).

Na atual edição da liga espanhola, "Tati" foi a médio mais goleadora da prova, com 12 remates certeiros. Em final de contrato com a formação ​​​​​​​granota - que terminou no terceiro lugar, conseguindo o apuramento para a Liga dos Campeões -, a jogadora natural de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, tem sido associada ao interesse de vários tubarões europeus, nomeadamente o Paris Saint-Germain e clubes de Inglaterra.