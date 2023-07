Futebolista mais cara da história do futebol feminino lesiona-se no Mundial

A confirmar-se a lesão, Walsh pode falhar o resto do Mundial Feminino e até desfalcar o Barcelona, o clube espanhol que representa desde 2022

Keira Walsh, protagonista de mais cara da história do futebol feminino, lesionou-se com aparente gravidade ainda na primeira parte do Inglaterra-Dinarmarca, partida da segunda jornada da fase de grupos do Mundial que decorre na Nova Zelândia e Austrália.

Aos 34 minutos da primeiro parte, caiu no relvado, agarrada a um joelho e depois de ter pisado em falso.

A confirmar-se a lesão, Walsh pode falhar o resto do Mundial Feminino e até desfalcar o Barcelona, o clube espanhol que representa desde 2022, altura em que protagonizou a contratação mais cara da história do futebol feminino. Na altura, o Barça pagou cerca de 460 mil euros ao Manchester City, superando a transferência de Pernille Harder para o Chelsea, dois anos antes.

A Inglaterra, campeã europeia em título, ficou muito perto da qualificação para os oitavos de final do Mundial feminino de 2023, ao vencer a Dinamarca, por 1-0, na segunda jornada do grupo D.

As inglesas, que tinham vencido na estreia o Haiti por modesto 1-0, isolaram-se no comando da poule, com seis pontos, mais três relativamente à Dinamarca e à China, que se impôs pela mesma margem (1-0) às haitianas, ainda em branco.