Futebol feminino: Estrela da Amadora anuncia criação de equipa sénior

Redação com Lusa

Estrela da Amadora anunciou a criação de uma equipa sénior feminina de futebol, a ter início na presente época desportiva.

"O CF Estrela da Amadora vem por este meio informar que, na presente época, irá iniciar os primeiros passos no futebol feminino, com a criação de uma equipa sénior. No caminho certo", escreveu o clube tricolor, em nota publicada nas redes sociais.

Os amadorenses não divulgaram, por enquanto, em que moldes e em que divisão a equipa irá atuar, existindo, atualmente, três escalões nacionais na vertente feminina.