Futebol feminino está na moda e atrai cada vez mais público aos estádios portugueses

No final do Portugal - País de Gales, que contou com 11 055 pessoas nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a craque Jéssica Silva foi conviver com os adeptos

O primeiro terço de 2023 demonstra que o número de seguidores da modalidade não para de crescer.

O crescimento exponencial do futebol feminino em Portugal tem-se feito sentir dentro do terreno de jogo, mas também fora das quatro linhas.

Desportivamente falando, na presente temporada, a Seleção Nacional conseguiu apurar-se, pela primeira vez, para a fase final de um Campeonato do Mundo - no caso, a nona edição da competição, que se disputará na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto -, enquanto o Benfica voltou a competir, pela segunda época consecutiva, na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já nas bancadas, os portugueses valorizam, cada vez mais, a modalidade e o melhor comprovativo disso são as cifras obtidas em alguns encontros disputados neste ano de 2023.

A 26 de março, 27 221 espectadores assistiram, no Estádio da Luz, ao Benfica - Sporting, da 17ª jornada da Liga BPI, estabelecendo um novo recorde de público em partidas do futebol feminino realizadas em solo nacional. Dando sequência a esse "boom", na passada terça-feira, dia 11 de abril, 11 055 pessoas estiveram no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, para ver o duelo de preparação entre Portugal e País de Gales, atingindo, deste modo, um novo máximo de assistência em jogos da Seleção feminina.

Além do profissional, a formação também tem usufruído desta adesão massiva: na terça-feira, em Amarante, 2 322 espectadores marcaram presença no desafio que opôs a Seleção sub-19 feminina à França, de qualificação para o Campeonato da Europa.

O futebol feminino está na moda e os seus fiéis seguidores têm aumentado a olhos vistos. Pegando numa belíssima frase da célebre Kika Nazareth, "acompanhem, não se vão arrepender".

Confira quais são as cinco maiores assistências do futebol feminino em Portugal no ano de 2023:

1º) Benfica - Sporting: 26 de março - Estádio da Luz - 17ª jornada da Liga BPI - 27 221 espectadores

2º) Benfica - Sporting: 21 de janeiro - Estádio da Luz - quartos de final da Taça de Portugal - 15 032 espectadores

3º) Portugal - País de Gales: 11 de abril - Estádio D. Afonso Henriques - encontro de preparação para o Mundial - 11 055 espectadores

4º) Portugal - Japão: 7 de abril - Estádio D. Afonso Henriques - encontro de preparação para o Mundial - 9 758 espectadores

5º) Braga - Benfica: 1 de abril - Estádio Municipal de Aveiro - final da Taça da Liga - 9 115 espectadores