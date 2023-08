Francisco Neto: "Só não acreditava quem nunca as tinha visto jogar"

Declarações de Francisco Neto, selecionador nacional, no Palácio de Belém, onde a Seleção portuguesa foi recebida pelo presidente da República depois da participação no Mundial'2023 feminino.

Regresso a Portugal: "Não voltamos na data que gostaríamos, para a qual trabalhámos. Mas voltamos com o que prometemos, com ambição, sem medo de ninguém e de olhos nos olhos, dentro de campo, demos tudo o que tínhamos. Temos um lema que é: só se descansa no fim e nunca no meio. Foi o que fizemos."

Sucesso: "Temos sucesso, porque conseguimos funcionar como um todo. Fomos competentes quando muita gente não acreditava, mas só não acreditava quem nunca as tinha visto jogar. Esta é uma equipa que trabalha muito, quer muito. E nós acreditamos que este compromisso nunca nos vai faltar, cá voltaremos."