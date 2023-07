Francisco Neto: "Foi um momento altíssimo, marcante e histórico"

O selecionador nacional de futebol feminino mostrou-se feliz pela presença de mais de 20 mil adeptos no Bessa. Portugal derrotou a Ucrânia por 2-0.

No final do jogo com a Ucrânia, que terminou com uma vitória (2-0), o selecionador nacional, Francisco Neto, mostrou-se feliz pelo apoio dos adeptos. "Hoje [ontem] foi um momento altíssimo, marcante e histórico, fruto do trabalho de muita gente - Federação Portuguesa de Futebol e clubes -, que faz com que as pessoas reconheçam que o futebol feminino está a crescer," salientou o técnico que fez, ainda, uma análise ao jogo, que contou com a aposta numa linha de três centrais. "Era algo que queríamos testar e sentimos que a equipa estava preparada para o desafio. Estamos muito contentes com a resposta em muitos momentos do jogo," valorizou.

Sobre a preparação do Mundial, Francisco Neto divulgou que no sábado haverá um novo jogo com as ucranianas, no Bessa, à porta fechada, e com menos minutos, para dar oportunidade a outras atletas. "Temos muita coisa para crescer, melhorar e consolidar tudo o que de bom já fizemos," rematou.

A capitã da Seleção Nacional, Dolores Silva, fez a 150.ª internacionalização por Portugal. Um momento marcante para a médio do Braga. "Uma noite mágica. Estou muito feliz. Saímos daqui com boas sensações, fizemos muitas coisas boas, acima de tudo foi um grande teste e a equipa está de parabéns pela forma como encarou o jogo".