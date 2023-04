Francisco Neto antecipa Mundial: "É impossível estar 90 minutos só a defender..."

Seleção Nacional feminina vai preparar a participação histórico no Mundial com dois jogos particulares frente ao Japão e País de Gales.

O treinador da Seleção Nacional feminina de futebol, Francisco Neto, disse esta quinta-feira que Portugal tem que crescer na capacidade de ter a bola sobre pressão, tendo em conta as adversárias que terá no Mundial deste verão.

A Seleção Nacional, com todas as 25 jogadoras disponíveis, treinou hoje no Estádio 1.º de Maio, em Braga, preparando os jogos particulares com o Japão, na sexta-feira, às 17h00, e com o País de Gales, na terça-feira, às 17h30, que terão lugar no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Questionado, no final do treino, sobre que faceta do jogo Portugal pode melhorar mais, o treinador referiu a "capacidade ter bola sob pressão".

"No Campeonato do Mundo, vamos encontrar duas equipas acima de nós no ranking, o campeão [Estados Unidos] e o vice-campeão [Países Baixos]. Sabemos que vamos estar muitas vezes sobre pressão e é impossível estar 90 minutos só a defender. Queremos conseguir ter a bola, dominar algumas partes do jogo e crescer nesse momento. Temos vindo a trabalhar nisso, estamos melhores, mas queremos crescer para poder competir com essas equipas", disse o técnico.

Francisco Neto frisou que o Mundial "vai ser mais exigente" do que o play-off: "O que fizemos aí não é suficiente para a exigência do Mundial, que vai exigir de nós mais na dimensão física, técnica, tática e emocional".

Sobre os jogos com o Japão e País de Gales, que vão criar "problemas completamente distintos", frisou que servirão para "ajudar a perceber em que estado" a equipa está e o que precisa de fazer para estar "mais preparada para o Mundial".

"Claro que o resultado, nesta instituição, é sempre importante, mas vamos focar-nos mais no processo, na nossa competitividade e organização. Queremos ver qual o estado atual da equipa, tendo em conta também que a época já vai longa e há alguma fadiga acumulada pelo que têm feito nos clubes", afirmou Francisco Neto.

Este será o primeiro jogo depois da qualificação inédita para o Campeonato do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho e 20 de agosto, no qual Portugal integra o Grupo E, juntamente com os Estados Unidos, detentores do título mundial, Países Baixos, vice-campeões, e o Vietname, que, tal como a equipa lusa, está pela primeira vez numa fase final de um Mundial.

"Estão muito felizes e animadas, com muita ansiedade para começar porque [o apuramento para o Mundial] era um sonho muito grande, de muita gente, e ainda se nota que essa felicidade está presente. Mas, agora, também há muita responsabilidade para o que aí vem, ter a consciência de que temos que dar um passo em frente no nosso nível para poder estar num campeonato do mundo com boas prestações", disse.

Portugal estreia-se no Mundial em 23 de julho, diante das neerlandesas, defronta as vietnamitas quatro dias depois, em 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as norte-americanas, em 1 de agosto.