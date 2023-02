Francisco Neto e o apuramento inédito: "Esta direção teve a ousadia"

Declarações do selecionador de Portugal, no final do encontro com Camarões (2-1), que materializou o primeiro apuramento da seleção feminina para um Mundial

Reação ao triunfo: "Alguns nervos, mas acima de tudo muitas emoções e felicidade imensa, a distribuir pelos portugueses, clubes e staffs que colaboram com estas jogadoras e pela estrutura toda da FPF. Esta direção teve a ousadia, se me permitem, de colocar Portugal no Mundial e no Euro. Conseguimos concretizar esse desejo e orgulha-nos muito. Era um objetivo difícil, mas depois da mensagem do presidente [da FPF] só tínhamos de o concretizar."