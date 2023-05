FPF duplica investimento no futebol feminino: confira os valores

Fernando Gomes, presidente do organismo, realçou o reforço no investimento no setor feminino

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, anunciou esta segunda-feira, na Conferência Bola Branca, a decorrer nas instalações da Rádio Renascença, que o organismo vai duplicar o investimento no futebol feminino.

"Anuncio que no orçamento da FPF ficou decidido que vamos duplicar o apoio ao futebol feminino. As seleções femininas passam por um investimento de cerca de quatro milhões de euros. Os clubes, em especial os da Liga BPI, terão um apoio que rondará os dois milhões. Em ambos os casos, estamos a falar num aumento de apoio que ronda os 100 por cento", começou por afirmar o presidente da FPF.

"A presença inédita da Seleção feminina no Mundial no próximo mês de julho está a ter um impacto fantástico. Muito brevemente irão assistir a essa evolução em termos da promoção do futebol feminino. Este é o momento certo para clubes e marcas investirem", acrescentou.

Fernando Gomes realçou ainda a prestação das equipas portuguesas nas competições europeias, o que praticamente garante o sexto lugar no ranking da UEFA. Na próxima época, "os dois primeiros classificados da Liga BPI vão ser apurados para a Liga dos Campeões", revelou o presidente do organismo que rege o futebol em Portugal. "Temos assistido em Portugal a uma revolução silenciosa no futebol feminino, mas isso só foi possível porque muita gente trabalhou em conjunto", concluiu.