FPF disponibiliza bilhetes para jogos particulares da Seleção Nacional feminina

Portugal vai preparar a participação histórica no Mundial'2023 com jogos particulares frente ao Japão, na sexta-feira, e diante do País de Gales, no dia 11 de abril, ambos em Guimarães.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disponibiliza a partir desta quarta-feira bilhetes-convite, sem custo, para os dois jogos particulares que a Seleção Nacional feminina vai realizar em preparação para a participação histórica no Mundial'2023, frente ao Japão e País de Gales.

Ambos os jogos vão ser disputados em Guimarães, sendo que os adeptos interessados poderão levantar os ingressos no Estádio D. Afonso Henriques nas seguintes datas: até dia 5 das 10h00 às 18h00; nos dias 6 e 7 abril das 10h00 às 18h30; no dia 8 abril das 10h00 às 18h00 e nos dias 10 e 11 abril das 10h00 às 18h30.

Portugal defronta o Japão na sexta-feira, a partir das 17h00, seguindo-se o jogo com o País de Gales, no dia 11, às 17h30, com a FPF a garantir "surpresas" para o primeiro particular.