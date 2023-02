Mariana Cabral segura no comando técnico do Sporting

De acordo com as informações que O JOGO apurou, neste momento, o clube de Alvalade não equaciona qualquer alteração no comando técnico da equipa de futebol feminino.

Fonte oficial do Sporting garantiu, ao O JOGO, que a treinadora Mariana Cabral, de 35 anos, "está segura no cargo".

Segundo aquilo que foi possível apurar, o clube de Alvalade não irá fazer qualquer alteração no comando técnico da equipa de futebol feminino até ao fim da presente temporada, bem como não fez nem fará qualquer proposta a outro treinador.

Esta terça-feira, dia 14, o nome do treinador Miguel Santos tinha sido associado à formação leonina, mas, de acordo com as informações do O JOGO, isso não corresponde à realidade.

O JOGO sabe ainda que, no final da época em curso, será feito, juntamente com a equipa técnica, um balanço geral sobre a prestação do Sporting, "tal como acontece todos os anos".