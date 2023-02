Final da Taça da Liga feminina será em Aveiro: "É um privilégio"

Jogo entre Benfica e Braga agendado para o dia 1 de abril.

A final da Taça da Liga de futebol feminino terá Aveiro como palco, no dia 1 de abril (15h00), confirmou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol. Benfica e Braga serão as equipas que vão discutir o troféu.

"É com muito gosto que a Câmara Municipal de Aveiro recebe no Estádio Municipal de Aveiro/ Mário Duarte a edição 2022/2023 da Final da Taça da Liga feminina, entre as duas grandes equipas do Benfica e do Braga, o que para nós é um privilégio, num momento em que celebramos o apuramento, pela primeira vez, da Seleção Nacional feminina de futebol para o Campeonato do Mundo 2023", afirmou Ribau Esteves, presidente da autarquia.

"Para nós é um privilégio dar vida ao nosso estádio e obviamente que faz parte dos nossos planos, nestas parcerias com instituições tão importantes, quanto é a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), desenvolvermos espetáculos diferentes e especiais de troféus que marcam a época desportiva. Partilhamos o gosto enorme de recebermos esta Final da Taça da Liga e de fazermos mais esta parceria, com muito gosto, com a nossa FPF, recebendo com honra e galhardia o Benfica e o Braga, na certeza de que todos ganharão, pelo facto desta prova se realizar na nossa bela Terra de Aveiro", completou.

Já José Neves Coelho, presidente da AF Aveiro, observou: "Receber a final da Taça da Liga em Aveiro é um grande momento do nosso futebol feminino e a prova de que a Federação Portuguesa de Futebol confia, mais uma vez, no nosso distrito para criar uma enorme festa do futebol. Estamos orgulhosos e preparados, com a certeza de que teremos as bancadas recheadas de adeptos".