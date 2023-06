Final da Champions feminina de 2025 vai jogar-se em Alvalade

Decisão foi tomada pelo Comité Executivo da UEFA reunido, esta quarta-feira, em Nyon

A final da Liga dos Campeões feminina de 2024/2025 vai disputar-se em Portugal. O estádio de Alvalade será o palco do encontro decisivo da competição, anunciou a UEFA, esta quarta-feira.

O estádio do Sporting concorria contra o de Istambul, cidade que acabou de receber a final da liga dos campeões masculina.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já reagiu ao anúncio.

"A decisão de se realizar no Estádio José de Alvalade a final da Champions feminina representa o reconhecimento da capacidade organizativa da Federação Portuguesa de Futebol já demonstrada anteriormente num conjunto de eventos entregues pela UEFA. Recordo a final da Liga dos Campeões em 2014, 2020 e 2021, da final da Champions feminina também em 2014 no Estádio do Restelo", referiu o dirigente.