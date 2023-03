Filipa Patão e o empate com o Famalicão: "Hoje não estivemos tão bem"

Filipa Patão, treinadora do Benfica

Redação com Lusa

Declarações da treinadora do Benfica após a igualdade a três bolas diante da formação minhota, no Seixal, num encontro a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino.

Sobre a partida: "Nunca conseguimos aproveitar as vantagens, nem ter estabilidade e equilíbrio no jogo. Sempre que estivemos em vantagem, acabámos por nos desconcentrar em muitos momentos e sofrer alguns golos perfeitamente evitáveis. Portanto, só temos de olhar para dentro e corrigir o que temos a corrigir para não voltar a acontecer."

O que correu mal: "Simplesmente hoje não estivemos tão bem. As equipas também têm esses momentos, em que não conseguem estar tão bem. Também não tivemos a sorte do nosso lado em determinados momentos e situações. Não conseguimos gerir o jogo e, a partir desse momento, fica tudo mais difícil quando o Famalicão também tem uma boa equipa e montou uma boa estratégia para tentar impedir-nos de ter tantas situações de golo como costumamos ter. A partir daqui, só temos de trabalhar, retificar e mostrar já no próximo jogo que estamos bem."

A eliminatória: "Está tudo em aberto. No segundo jogo, é corrigir e procurarmos a vitória para passarmos à final".