Filipa Patão e a revalidação do título: "A chave do sucesso é o clube onde estamos"

No comando técnico das águias desde dezembro de 2020, Filipa Patão venceu as últimas três edições da Liga BPI

Declarações da treinadora do Benfica, após a conquista do tricampeonato nacional de futebol feminino.

Chave do sucesso: "A chave é, principalmente, o clube onde estamos. Nós sabemos a importância de todas as competições, a importância de ganhar títulos. Não podemos descansar, nunca podemos pensar que algo está seguro. Quando o fizemos, vacilámos e perdemos a possibilidade de estar no Jamor [na final da Taça de Portugal], que tanto gostaríamos. Mais uma vez, mostrámos que fizemos uma época muito competente e consistente. O campeonato é isso mesmo, valoriza a equipa que foi mais estável ao longo do ano e que conseguiu colocar em prática tudo aquilo que trabalha. Só posso dar os parabéns às jogadoras por terem feito uma temporada brilhante."

O jogo diante do Valadares Gaia: "Ao intervalo, falámos de muitas situações que não estavam a correr tão bem. Tranquilizámos um bocadinho as jogadoras, porque a ansiedade estava a crescer. O intervalo serviu para isso, para amenizar os nervos das jogadoras, para perceberem que bastava fazerem aquilo que são as nossas dinâmicas, com calma, tranquilidade e confiança, que as coisas acabariam por sair. As substituições, obviamente, também ajudaram, equilibraram um bocadinho as coisas e deram mais discernimento na tomada de decisão. Isso ajudou a equipa a ter sucesso."

Equipa nervosa no início da partida: "Não é fácil jogar neste campo. Este sintético não é fácil para quem quer controlar a bola, jogar a um, dois toques, dar velocidade ao jogo. As jogadoras estavam com alguma dificuldade por causa disso e a ansiedade estava a crescer pelo jogo que não estávamos a fazer. Ao intervalo, é sempre bom acalmar, tocar em vários pontos para ajudar as jogadoras. As trocas também ajudaram a dar mais dinâmica à equipa."