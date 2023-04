Filipa Patão após adeus à Taça: "No campeonato, estamos a um ponto..."

Declarações de Filipa Patão após o Famalicão - Benfica (2-1), jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina, disputado na Academia do Futebol Clube de Famalicão

Sobre o jogo: "Foi um jogo onde não estivemos bem na fase de criação. Sabíamos de antemão as dificuldades que o Famalicão nos ia criar, muito parecidas com aquelas que criaram no Seixal. Não demos a velocidade ao jogo que pretendíamos, não variámos o jogo e deixámos prolongar o jogo. O prolongamento poderia ser bom para nós pelas questões físicas, porque já estamos preparadas para esses momentos, mas surgiu um golo ao contrário do que estava a ser o jogo. Acabámos o jogo por cima do adversário, mas não conseguimos fazer mais golos. Temos de dar os parabéns ao adversário. Foi mais competente do que nós."

O campeonato: "As jogadoras sabiam que tinham pouco tempo para fazer o segundo golo no prolongamento. Ainda tentámos colocar mais referências na área, mas não conseguimos [marcar]. Temos de refletir, e eu tenho de perceber o que posso dar mais à equipa para ultrapassar este tipo de jogos. A partir daqui, temos de atingir os objetivos que nos faltam. No campeonato, estamos a um ponto [de alcançar o título nacional]. É nisso que temos de nos focar".

