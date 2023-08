FIFA investiga Mwape por apalpar peito de jogadora durante o Mundial feminino

Bruce Mwape, durante um jogo do Mundial feminino

Selecionador da Zâmbia terá apalpado o peito de uma jogadora num treino, durante o Mundial feminino.

Segundo revela o The Guardian, Bruce Mwape, selecionador da Zâmbia, terá apalpado o peito de uma das suas jogadoras, num treino, dois dias antes do triunfo sobre a Costa Rica no Mundial feminino. A FIFA já abriu uma investigação.

O organismo internacional confirmou que recebeu uma queixa sobre o assunto, depois do último jogo dos africanos (segunda-feira).

Supostamente, relata o The Guardian, as outras jogadoras que viram o sucedido ponderaram apresentar queixa no imediato, mas decidiram esperar pelo último jogo na prova.

Recorde-se que Bruce Mwape, assim como o técnico dos Sub-17 da Zâmbia, já foram acusados de abuso sexual há meses.