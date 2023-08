Fez história no Mundial e garante: "Quero ser uma das melhores jogadoras do mundo"

Telma Encarnação, autora do primeiro golo de sempre de Portugal num Mundial de futebol feminino, assume que sonha ser uma das melhores do mundo. Assume que tem de trabalhar a confiança.

Apesar dos 21 anos de idade, Telma Encarnação, já escreveu o seu nome num lugar especial na história do futebol português ao ter apontado o primeiro golo de sempre da seleção feminina, que viria a dar a vitória sobre o Vietname, no Campeonato do Mundo que se realizou na Austrália.

De regresso à Madeira e ao Marítimo, Telma assume que acalenta um sonho na sua carreira. "Neste momento só estou focada no Marítimo e quero continuar a crescer. Agora, em relação aos meus objetivos e sonhos, sim, espero e quero ser uma das melhores jogadoras do mundo".

A futebolista assume até, que necessita de trabalhar melhor a questão da sua confiança. "Vou tomando a noção que tenho de ter mais confiança em mim. Tenho pessoas a acompanhar o meu futebol e vou-me habituando aos poucos a isso. Sei que tenho de ter mais confiança em mim".

Tendo destacado as recepções que teve em Portugal, inclusive a do Presidente da República e ainda a forma como os portugueses receberam a seleção feminina, Telma agora mostra-se focada no clube. "Pretendemos ter a melhor classificação possível. Estamos mais preparadas e mais conscientes. Estamos a treinar para ter uma melhor classificação. O primeiro jogo tentar os três pontos.

No programa Marítimo na TSF, a jovem futebolista disse que até aos oito anos sempre jogou futebol com meninos até mesmo no clube Os Xavelhas, o seu primeiro clube e depois transferiu-se para o Marítimo onde tem estado até agora, a jogar futebol feminino.